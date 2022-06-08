القاهرة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسطالب سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، سفراء اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية لمجلس الاتحاد الأوروبي باعتراف دولهم الصديقة ببلاده، بوصفه حقاً للشعب الفلسطيني.جاء ذلك في كلمة السفير اللوح التي ألقاها اليوم أمام الاجتماع التاسع للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.وأكد السفير اللوح ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين التي احتُلَّت عام 1967، ووقف الممارسات والسياسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في القدس وأنحاء الأراضي المحتلة وقطاع غزة، التي تناقض القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة، مطالباً بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال ومستوطنيه وعصاباتهم المسلحة.كما شدد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وحياته السياسية والطبيعية والإنسانية، وفي مقدمتها حقه في العودة، وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأشار مندوب فلسطين إلى تمسك بلاده بخيار السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية, ورؤية حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، مؤكداً استعداد القيادة الفلسطينية للانخراط في مفاوضات سياسية جادة ذات سقف زمني محدد تحت رعاية الرباعية الدولية في إطار مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.// انتهى //17:56ت م0179