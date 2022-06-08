الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسخسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أمام منتخب غانا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب آرلس، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية "بطولة تولون" التي جاءت في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.ودخل المدير الفني للمنتخب صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمى، محمد سليمان، سويلم المنهالي، عبدالعزيز الفرج، وليد عياش، محمد الدوسري، محمد المري، عبدالملك العييري، عبدالله العنزي، خالد مجرشي، يزيد جوشان.يذكر أن مشاركة المنتخب تأتي ضمن إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا، حيث ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف شهر سبتمبر المقبل.// انتهى //18:00ت م0180