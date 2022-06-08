الرياض 09 ذو القعدة1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة عبدالله الزهراني اليوم في الرياض، بمعالي نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في جمهورية قبرص كيرياكوس كوكينوس، وذلك بحضور السفير القبرصي لدى المملكة ستافروس أفغوستيدس.وبُحِثت خلال اللقاء فرص تطوير التعاون للاستفادة من القدرات التقنية والعلمية في المملكة، وتبادل الخبرات في مجالات البحث والابتكار، وتسخيرها لدعم القطاعات الأخرى، إضافة لاستعراض تجربة الهيئة في إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار بين البلدين.كما بحث اللقاء إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار.وتأتي هذه الزيارة امتداداً للتعاون المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات ومشاركة الإنجازات وتوحيد الجهود الدولية لتسخير الحلول التقنية ودعم الاقتصاد الرقمي.// انتهى //18:02ت م0182