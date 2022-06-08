الرياض 9 ذو القعدة 1443هـ الموافق 8 يونيو 2022م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية والجوازات وشؤون الهنود بالخارج الدكتور أوصاف سعيد.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:22ت م0189