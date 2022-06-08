سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الهندية
الأربعاء 1443/11/9 هـ الموافق 2022/06/08 م واس
الرياض 9 ذو القعدة 1443هـ الموافق 8 يونيو 2022م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية والجوازات وشؤون الهنود بالخارج الدكتور أوصاف سعيد.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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18:22ت م
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