جنيف 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسيعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال دورته الـ ٥٠ في جنيف في الفترة من ١٣ يونيو الجاري إلى ٨ يوليو القادم.وتناقش الدورة عددًا من القضايا من بينها الاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية، ومواجهة الأثر السلبي للمعلومات المضللة، وحقوق المرأة والطفل والعنف والتمييز ضد النساء، والاتجار بالبشر، والحق في التعليم، والتمييز العنصري وكراهية الأجانب.كما تناقش الدورة الأوضاع التي تستدعي الاهتمام في عدد من البلدان ومن بينها سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة وأفغانستان وليبيا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار.// انتهى //18:23ت م0190