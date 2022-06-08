الخرطوم 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس بمقر إقامته بالخرطوم اليوم، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، السفيرة مولي في، والوفد المرافق لها، بحضور عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر.وأكد إدريس حرص الجبهة الثورية على معالجة الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، مناشدًا الأطراف الممانعة إلى الجلوس إلى مائدة الحوار من أجل مستقبل السودان.وقال عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس، في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت دعمها غير المحدود لجهود التوافق وعملية التحول الديمقراطي في السودان، مشيراً إلى أنه تبادل الأفكار والآراء مع السفيرة مولي في، بشأن قضايا الحوار الذي انطلق اليوم، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.وأضاف: "نحن كجبهة ثورية طرحنا مبادرة لحل الأزمة السياسية في السودان تشمل خارطة طريق لمعالجة الأوضاع مراحل الحوار وأطرافه".وأبان الدكتور الهادي، أن الجبهة الثورية تدعم عملية الحوار، الذي من المأمول أن يكون حوارًا مثمرًا، مناشدًا جميع أطراف الأزمة بالتحرك للأمام للتوصل إلى نقطة التقاء تساعد على تسهيل عملية الحوار السوداني، الذي يحتم على كل السودانيين تحمل المسؤولية من أجل إنجاحه.ولفت النظر إلى التحديات الكبيرة التى تواجه عملية الحوار إلا أنه أكد أن السودانيين قادرون على تجاوزها، مضيفاً "أننا اتفقنا مع المسؤولة الأمريكية بأن نلعب دورًا إيجابيًا في إقناع الأطراف الممانعة وتقديم الضمانات الكافية للسير قدماً في عملية الحوار.ووصف الدكتور الهادي، اللقاء بالمثمر، حيث جرى خلاله تبادل الآراء والأفكار، موضحاً أنه قدم للمسؤولة الأمريكية للشؤون الأفريقية، شرحًا لتطورات الأوضاع في السودان.// انتهى //18:35ت م0192