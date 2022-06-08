الجزائر 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 284 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بالبلاد.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه أُوقِف 108 مهربين, وصُودِرت منهم 24 مركبة، و104 مولدات كهربائية، و115 مطرقة ضغط، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى.من جهة أخرى، أوقفت السلطات الجزائرية 176 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية.كما أشارت من جانب آخر إلى القبض على عنصرَيْ دعم للجماعات الإرهابية.// انتهى //18:37ت م0193