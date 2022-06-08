الرياض 9 ذو القعدة 1443هـ الموافق 8 يونيو 2022م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.// انتهى //18:43ت م0194