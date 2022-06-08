جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسشارك الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز اليوم، بورقة عمل في ندوة "الوقف التعليمي في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان "، التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العُمانية، بمشاركة نُخبةٍ من المتخصصين والباحثين في مجال الأوقاف التعليمية.وتضمّنت موضوعات الندوة أهمية الوقف التعليمي ومجالاته، ودوره المعزز للتعليم والابتكار حول العالم، وأهمية استدامة الوقف التعليمي في النهوض الاقتصادي، فيما تخللت أجندة الندوة مناقشاتٍ مفتوحة بين المشاركين لتبادل الخبرات من واقع ممارساتهم في مختلف الأوقاف التعليمية بالجامعات.من جانبه استعرض المدير التنفيذي بالوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام بن حسن كوثر في ورقة العمل التي شارك بها بعنوان "تجربة الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز في تمويل التعليم العالي"، طرق وأساليب دعم الوقف للبرامج والمبادرات العلمية، كدعم الأبحاث العلمية، ورعاية الملتقيات والمؤتمرات العلمية، وإطلاق المبادرات المجتمعية، وتبنّي البرامج العلمية والتعليمية، لافتًا النظر إلى أن منهجية توليد المشاريع والمبادرات التي يتبعها الوقف العلمي تعتمد على أساس توظيف العلم من أجل الخروج بحلولٍ علمية تطبيقية لمشكلاتٍ مجتمعية.// انتهى //18:53ت م0195