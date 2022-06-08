تونس 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، بوزير الدولة البريطاني لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة طارق محمود أحمد الذي يزور تونس حاليًا.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة والطاقة، إلى جانب التطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:22ت م0197