الرباط 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساختتمت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية باعتماد إعلان الرباط الذي أكد أهمية إرساء المسلسل الأفريقي الأطلسي من أجل تعزيز التعاون بين دول المنطقة، وتطوير التعاون مع الدول المجاورة للمحيط الأطلسي، خاصة بلدان أمريكا اللاتينية.كما وافق الوزراء المشاركون في الاجتماع على إعادة تفعيل الأمانة الدائمة للمؤتمر، التي يوجد مقرها بالرباط، من أجل تأمين التنسيق بين هذه المجموعات وتنفيذ القرارات المعتمدة من طرف المؤتمر، وإحداث ثلاث مجموعات موضوعاتية، مكلفة بالحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والترابط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة والبيئة.وأكدوا من جهة أخرى أهمية الاستفادة المثلى من الفضاء الأفريقي الأطلسي من أجل تدبير أكثر تشاورًا وتنسيقًا لحكامة الهجرة، مجددين تأكيد إرادتهم القوية لمواصلة الحوار بشأن المبادئ والمصالح المشتركة، في أفق جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي منطقة للسلم والاستقرار والازدهار المشترك.// انتهى //19:28ت م0199