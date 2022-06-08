الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، معالي نائب الأمين العام للشؤون السياسية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وبحث الأمور السياسية ذات الاهتمام المشترك والزيارات المتبادلة.كما ناقش الجانبان، ملف تسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول الشنغن دون تأشيرة.حضر الاستقبال، رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.// انتهى //19:29ت م0200