أبوظبي 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم، برئيس توغو فور غناسينغبي، الذي يزور أبوظبي حاليًّا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة وفرص التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة التي تخدم عملية التنمية في البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.// انتهى //19:30ت م0201