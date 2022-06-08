عمّان 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسوقعت في العاصمة الأردنية عمان اليوم اتفاقية لإطلاق صندوق رأس مال استثماري في مجال التكنولوجيا، بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة الأردنية وشركة "القابضة" الاستثماريَّة الإماراتيَّة.وقَّع الاتفاقيَّة عن الجانب الأردني وزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، وعن الجانب الإماراتي العضو المنتدب الرَّئيس التَّنفيذي لشركة "القابضة" محمد حسن السُّويدي.ويهدف الصّندوق إلى دعم شركات التكنولوجيا عالية النمو، وتعزيز استمرار الازدهار الرَّقمي للاقتصاد، عبر تمويل الشَّركات النَّاشئة في مجال التكنولوجيا، والشَّركات الرَّائدة في الابتكارات المتخصِّصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتِّصالات، والخدمات الماليَّة، إضافة إلى قطاعات التَّعليم، والأغذية والزِّراعة، والصحَّة وعلوم الحياة، والنَّقل والخدمات اللوجستيَّة، وتكنولوجيا الطَّاقة النَّظيفة.// انتهى //19:31ت م0202