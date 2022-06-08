اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على انخفاض
الأربعاء 1443/11/9 هـ الموافق 2022/06/08 م واس
الرباط 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعًا بنسبة 0.35 %، ليستقر عند 12.672,32 نقطة.
وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.3 % منتقلًا إلى 1.024,47 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة ضئيلة بلغت 0.04 % مسجلًا 951,47 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 150,08 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 662,29 مليار درهم مغربي.
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19:52ت م
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