الرباط 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعًا بنسبة 0.35 %، ليستقر عند 12.672,32 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.3 % منتقلًا إلى 1.024,47 نقطة، فيما ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة ضئيلة بلغت 0.04 % مسجلًا 951,47 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 150,08 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة حوالي 662,29 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:52ت م0207