إسلام آباد 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسلقي 22 شخصًا مصرعهم إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ مجاور لطريق وعر في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحافلة كانت تمر من منحى على طريق جبلي وعر في منطقة "قلعة سيف الله" وانجرفت عن الطريق وسقطت في وادٍ مجاور؛ مما أدى إلى مقتل 22 راكبًا بينهم نساء وأطفال.من جانبه قال نائب مدير المنطقة محمد قاسم: إن رجال الإنقاذ نقلوا الجثث إلى مستشفى قريب.// انتهى //19:54ت م0210