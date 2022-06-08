مقديشو 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسأعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الصومالية، عمر علي روبلي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه النبي صلى الله عليه وسلم.وقالت وكالة الأنباء الصومالية، إن هذه الإساءات تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة من القرارات بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم.// انتهى //19:55ت م0211