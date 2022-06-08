إسلام آباد 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم بوفد من المجلس التجاري الأمريكي الذي يزور إسلام آباد حالياً.وأكد شبهاز شريف حرص حكومته على تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار الخارجي في باكستان.وأمر الجهات المعنية بإلغاء جميع الضرائب على المواد الخام لصناعة المخصصة للتصدير، في إطار رؤية حكومته لتطوير الاقتصاد الموجه للتصدير.كما أمر بتشكيل قوة عمل مخصصة لجذب الاستثمار في مختلف القطاعات لاسيما السياحة والأدوية والتقنية والتصنيع والزراعة.//انتهى//20:27ت م0213