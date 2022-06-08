الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسيخوضُ المنتخبُ السعودي تحت 23 عامًا غدًا مباراتَه ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.ويلاقي الأخضر منتخب الإمارات في تمام السادسة مساءً بتوقيت أوزبكستان الرابعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.وعلى الصعيد الميداني، أجرى، لاعبو المنتخب حصتَهم التدريبيةَ على ملعب معهد السكك الحديدية في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.من ناحية أخرى، فضَّل الجهازُ الفني للمنتخب بعد المشاورة مع الجهاز الطبي، إراحةَ لاعب خط الوسط تركي العمار عن الحصة التدريبية ومباراة الغد أمام منتخب الإمارات نظير شعوره بالإجهاد.يُذكر أن الأخضر يتصدَّرُ مجموعتَه برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي يأتي ثانيًا، في حين جاء منتخب الإمارات ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب طاجيكستان ترتيب المجموعة دون أي نقطة.// انتهى //20:42ت م0217