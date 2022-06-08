كانبيرا 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واسدانت الحكومةُ الأستراليةُ بشدة إطلاقَ كوريا الشمالية ثمانيةَ صواريخ باليستية هذا الأسبوع، واصفةً إياه بانتهاك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.وقالت وزيرةُ الخارجية الأسترالية بيني وونغ - في بيان-: إنَّ اختبار الخامس من هذا الشهر هو أحدث دليل على سلوك النظام المتهور والمزعزع للاستقرار، داعيةً مجلس الأمن إلى الرد بحزم على انتهاك كوريا الشمالية المستمر لقراراته الملزمة قانوناً.//انتهى//20:59ت م0220