القاهرة 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واسأكدَ المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وسفراءُ اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي أهميةَ العمل سوياً لمواجهة التحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تهددُ استقرارَ منطقتِهم المشتركة.ورَحَّبَ الجانبان فى ختام اجتماعهم التاسع اليوم في الجامعة العربية بتوسيع الشراكة العربية الأوروبية بكونها استجابة إقليمية ملائمة.وأفادت الجامعةُ - فى بيان- بأنه تم الترحيب خلال الاجتماع بعقد الاجتماع الوزاري السادس المشترك يوم 10 أكتوبر المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة.وأشار البيان إلى أنَّ السفراءَ تناولوا موضوع "التحديات الراهنة للأمن الغذائي" وعقدت بالتزامن اجتماعات مجموعات العمل الخاصة بتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي.​//انتهى//21:34ت م0227