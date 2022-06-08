جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 مواسوقَّعَت جامعةُ الملك عبدالعزيز- ممثلةً في كلية الدراسات البحرية اليوم- اتفاقية تعاون مع هيئة التصنيف في المجال البحري (DNV)، بحضور معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وسفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الأبحاث العلمية والاستشارات في المجال البحري، وتدريب وتوظيف طلاب الكلية بعد تخرجهم.يشار إلى أن الاتفاقية وُقِّعَت من قِبل المدير الإقليمي لهيئة التصنيف بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا البروفيسور إيان إدواردز، وعميد كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل بن واهس الذبياني.// انتهى //21:35ت م0228