الدمام 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسدَخَلَتْ جامعةُ الأمير محمد بن فهد لقائمة أفضل 1000 جامعةٍ عالميةٍ للسنة الثالثة على التوالي، وذلك وفق تصنيف (كيو اس QS) العالمي للجامعات، حيث حقَّقَت هذا العام المركزَ من ٦٥١-٧٠٠ بعد أن كانت في العام الماضي من ٧٠١-٧٥١ من بين أفضل ١٠٠٠ جامعةٍ على مستوى العالم.ويعدُّ تصنيف QS World University Rankings الذي يصدرُ عن شركة (Quacquarelli Symonds) البريطانية المتخصّصة في التعليم العالي، من أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم، ويعتمدُ معاييرَ تعكسُ نوعيةَ الجوانب التعليمية والبحثية،وتأثير الجامعة في الحيِّزَيْن المحلي والعالمي.وأوضحَ رئيسُ الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أنَّ هذا الإنجازَ يأتي في إطار جهود الجامعة في تعزيز أدوارها المتعددة في دعم التنمية المستدامة التي تنعكس بشكل كبير على المخرجات والخدمات التي تقدمها الجامعة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي ركزت على البحث العلمي والاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية.// انتهى //21:36ت م0229