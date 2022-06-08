الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واستَأَهَّلَ المنتخبُ السعودي الأول لكرة قدم الصالات، إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في الكويت، بعد تغلِّبِه على نظيره المنتخب العراقي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي النصر الكويتي.وبنهاية مباريات المجموعات تَمَكَّنَ الأخضرُ من الحصول على 6 نقاط من أصل 9 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، في انتظار تحديد المنتخب الذي سيلاقيه في نصف النهائي.// انتهى //21:50ت م0231