جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسوَقَّعَتِ المديريةُ العامَّةُ لحرس الحدود، مذكرةَ تعاونٍ مع المركز الوطني للأرصاد، بحضور مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام، وذلك في مقر أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بمحافظة جدة.وتهدفُ المذكرةُ إلى إنفاذ توصيات اللجنة الوطنية الدائمة لإدارة الكوارث البحرية، والتعاون في مجالات التدريب والأنشطة البحثية والتعليمية والمجتمعية المشتركة، وتعزيز التبادل الأمثل والفاعل لمواجهة المتطلبات المحلية والالتزامات الدولية، وتبادل المعلومات ونقل المعرفة والخبرات بين الجانبين.// انتهى //21:51ت م0232