جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسشاركت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، في مؤتمر وثائق الأملاك والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك ، الذي عقدته اللجنة العليا للقدس بدولة فلسطين.وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر ذياب، أن المؤتمر ينعقد في وقت تمر فيه مدينة القدس الشريف بمرحلة شديدة الدقة والخطورة بسبب تمادي إسرائيل، وقوة الاحتلال في انتهاج سياسات التهويد التي تُهدد الهوية الإسلامية والعربية لهذه المدينة المقدسة ومكانتها الدينية، موضحاً أن المنظمة تطرقت للوضع الخطير في القدس وما شهده من اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك .وشدد على أن الدفاع عن القدس الشريف يقع في صميم عمل المنظمة، مؤكدًا دعم الجهود والمبادرات تجاه حفظ هوية وذاكرة مدينة القدس التاريخية والثقافية والحضارية وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية لاسيما المسجد الأقصى المبارك ، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م .// انتهى //21:52ت م0233