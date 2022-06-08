الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساستكملَ كلٌّ من الشركةِ الوطنيةِ لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" ومجلسِ الشورى مشروعَ إعادة تأهيل مباني ومرافق مقرِّ المجلس بمدينة الرياض.ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع مباني ومرافق المجلس، وذلك وفق المواصفات القياسية المعايير.وأَوْضَحَ الرئيسُ التنفيذيُّ لشركة "ترشيد"، وليد بن عبد الله الغريري، أنَّ الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على مباني ومرافق مقرِّ مجلسِ الشورى قبل البدء في المشروع، وتبيَّنَ لها أهميةُ العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في مباني ومرافق المجلس، من خلال تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني المستهدفة، مما سيجعل مقر المجلس أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.يُذكرُ أنَّ الوفرَ المقدرَ من هذا المشروع يبلغُ حوالي 40% ، حيث تسعى "ترشيد" في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة،المنبثقة من رؤية المملكة 2030،والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.// انتهى //21:59ت م0234