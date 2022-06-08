بغداد 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واسصادقَ البرلمانُ العراقي على مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي للعراقيين.وصوت 273 نائباً على مشروع القانون الجديد-اليوم- حيث جرى رصد حوالي 25 مليار دينار عراقي لسد متطلبات الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار.وسيوفر القانون مبالغ لتعيين حملة الشهادات العليا والتعاقد من خريجي الجامعات.وقال النائب العراقي طلال الزوبعي: إنَّ القانونَ الجديدَ لن يكون بديلاً عن الموازنة السنوية التي لم ينجح البرلمان في إقرارها لعدم تمكنه من اختيار حكومة جديدة.وأضافَ أنَّ القانونَ الجديدَ يضمنُ مبالغَ طوارئ لتوفير المواد الغذائية ورواتب الرعاية الاجتماعية لمواجهة الفقر إضافة إلى دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة.//انتهى//21:59ت م0235