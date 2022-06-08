جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، في ضحايا الحريق الذي اندلع بمستودع للحاويات في جنوب شرق الجمهورية.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ اندلاع حريق بمستودع للحاويات في جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".// انتهى //22:11ت م0237