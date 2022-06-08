مكة المكرمة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسزار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي والوفد المرافق له اليوم، مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حيث التقى خلال الزيارة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ،رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، لمناقشة أعمال موسم الحج .واطلع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي على الخطط المعدة مسبقاً من قبل صحة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرحٍ مفصل عن الدور الذي يقوم به فريق مكافحة العدوى و العيادات الطبية.وأكد الجانبان على أن الجهات الحكومية كافة تعمل وفق منظومة عمل متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة .// انتهى //22:59ت م0240