واشنطن 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واسأجرى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس البولندي أندريه دودا.وناقش الجانبان خلال الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول قمة بوخارست التاسعة (B9) المزمع عقدها نهاية الأسبوع.وأكد الجانبان الالتزام المشترك بمواصلة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي الثنائي بين البلدين.//انتهى//23:15ت م0247