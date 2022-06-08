الرباط 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في الرباط اليوم، بوزير الشؤون الخارجية النيجيرية جيوفري أونياما، على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية.وبحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.//انتهى//23:21ت م0248