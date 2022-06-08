الرياض 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واساختتمت أمس دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لمدربي اللياقة البدنية (A1)، التي أقيمت في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء خلال الفترة من 3-7 يونيو الجاري .وشهدت الدورة محاضرات نظرية وعملية تناولت عدة محاور أبرزها المتطلبات البدنية في كرة القدم، وفسيولوجيا الجهد البدني، والتخطيط للتدريب، وتدريب تحمل السرعة واختبارات اللياقة في كرة القدم، وتعد هذه الدورة الثانية التي تقام لمدربي اللياقة البدنية (A1)، حيث أقيمت الدورة الأولى في الرياض خلال الفترة من 28 مايو الماضي وحتى 1 يونيو الجاري، فيما ستقام دورة ثالثة في جدة خلال الفترة من 15-19 من الشهر ذاته،وتأتي هذه الدورات ضمن البرنامج التطويري الذي وضعه الاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف تأهيل المدربين الوطنيين في التخصصات كافة.// انتهى //23:23ت م0249