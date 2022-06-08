سياسي / الكويت وإسبانيا تعقدان جلسة مشاورات سياسية في مدريد
الأربعاء 1443/11/9 هـ الموافق 2022/06/08 م واس
الكويت 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واس
عقدت اليوم في مدريد جلسة المشاورات السياسية بين إسبانيا والكويت، ترأس فيها الجانب الإسباني وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية أنخيليس باو، وترأس فيها الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري.
وتناولت الجلسة استعراض مسيرة الصداقة المميزة بين البلدين، وما حققته من تطور، إلى جانب استعراض الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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23:24ت م
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