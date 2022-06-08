الكويت 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واسعقدت اليوم في مدريد جلسة المشاورات السياسية بين إسبانيا والكويت، ترأس فيها الجانب الإسباني وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية أنخيليس باو، وترأس فيها الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري.وتناولت الجلسة استعراض مسيرة الصداقة المميزة بين البلدين، وما حققته من تطور، إلى جانب استعراض الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.//انتهى//23:24ت م0251