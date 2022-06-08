نيويورك 9 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 8 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 269.24 نقطة إلى 0.81 % ليغلق عند 32910.90 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 44.91 نقطة إلى 1.08 % إلى 4115.77 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 88.96 نقطة إلى 0.73 % إلى 12086.27 نقطة.//انتهى//23:38ت م0252