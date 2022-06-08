المدينة المنورة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسعقدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالقسم النسائي، ورشة العمل الأولى لتطوير منظومة الخدمات بالأقسام النسائية بالمسجد النبوي، وذلك بمركز حي الأزهري الاجتماعي، بمشاركة عدد من القيادات النسائية من مختلف القطاعات الحكومية ونخبة من سيدات المجتمع المدني.واستهلت الورشة بمداخلة هاتفية من قبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، نوه فيها بالدور الكبير والمشرّف للمرأة السعودية منذ القدم حتى عصر تمكينها في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والجودة في خدمة الحرمين الشريفين والزائرين والزائرات ، مؤكداً أن للمرأة السعودية دوراً عظيماً في تحقيق التنمية المستدامة لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، لذلك نشيد بالقدرات التي تقدمها الجهات الحكومية والرئاسة على وجه الخصوص.وأبان، أنهُ في تقييم منظومة العمل يجب فهم الوجه المشرق للمجتمع المدني ، باعتبارها غير مقصورة على المجتمع فحسب بل العالم الإسلامي أجمع ، مهيبًا بالوقت ذاته بالتركيز على التعاون والتناغم والتنسيق بين الوكالة وبين سيدات المجتمع المدني، والتركيز على تقييم سيدات المجتمع للخدمات المقدمة وحسن الاستفادة والمشورة على الوكالة والتعاون والتنسيق ، كذلك تعزيز نشر ثقافة المسجد النبوي وآداب الزيارة، فزيارة المسجد النبوي عبادة وشعيرة يجب على المرأة أن تأتي متحفزةً متخشعة محتشمة لأداء العبادة والصلاة، وقراءة القرآن والاستفادة من الخدمات المقدمة، وكذلك تقديم المقترحات بل والمبادرات التي تعزز بين الوكالة وسيدات المجتمع، راجيًا من الحاضرات أن يكن مبادرات في أي مجال من المجالات لخدمة المسجد النبوي من خلال تعزيز مجال التطوع والعمل الخيري لسُفر الإفطار وخدمة الصائمين لإثراء تجربة الزائرة بالمسجد النبوي، ولا سيما التطوع في خدمة ذوي القدرات الخاصة وكبار السن وتنظيم الحشود وتنظيم الزيارة والتفويج للروضة، والتطوع في مجال الإسعافات الأولية والتدريب، والأبحاث والدراسات الأكاديمية، كذلك في مجال تطو التعليم وتحفيظ القرآن والدروس العلمية .من جهتها أوضحت مساعدة الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري أن الورشة تهدف إلى إشراك المجتمع المحلي في تطوير منظومة الأداء في الأقسام النسائية لضمان خدمات ذات جودة نوعية لقاصدات المسجد النبوي لإثراء تجربتهن الدينية والثقافية ، مؤكدة أن العمل في خدمة قاصدات المسجد النبوي شرف عظيم ميز الله به العاملين في هذه المنظومة من خلال ما يقومون به من جهود متواصلة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.وناقشت الورشة عدة محاور شملت ، واقع إدارة الحشود (الزيارة، تنظيم الصفوف) وسبل التطوير ، وإدارة الأبواب والسقيا والأمن والسلامة، والرعاية الصحية داخل الحرم، وتطوير الموارد البشرية.واخُتتمت الورشة بالعديد من التوصيات الإجرائية التي تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي وزيادة نسبة الرضا لديهن.// انتهى //23:46ت م0254