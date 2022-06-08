جدة 09 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 08 يونيو 2022 م واسزارَ وفدٌ من أصحاب الأعمال بغرفة جدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد يوسف ناغي ، اليوم ، موسمَ جدة 2022؛ ، للاطلاع على أبرز الفعاليات والتجارب العالمية، والخدمات المقدمة للجمهور، ومستوى التنظيم في مناطق الفعاليات.واستوقفَ الوفدُ التجارب العالمية التي وظفها الموسم من خلال 2800 يوم فعالية تلائم مختلف الفئات العمرية، والحراك الاقتصادي الذي صنعه الشبابَ السعودي من الجنسين في توظيف مهاراتهم وقدراتهم، وإدارة مشروعاتهم، وتسويق مختلف انتاجهم.وأثنى الوفد على إسهام الموسم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الأسر المنتجة من خلال توفير منافذ بيع لهم في منطقة جدة آرت بروميناد التي تطلق فعاليات سوق السبت أسبوعياً؛ كذلك توفير فرص العمل للشباب السعودي في مناطق الفعاليات كافة.وأشاد بعمل السواعد الوطنية في خدمة أكثر من ثلاثة ملايين زائر منذ انطلاقة الموسم، إضافة لتنوع الفعاليات، وتعدد الخيارات أمام الجمهور، وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية لدعم صناعة الترفيه في المملكة كوجهة عالمية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية وحضارية.وشملت زيارةُ الوفدِ منطقةَ سيتي ووك ومتابعة العروض والفعاليات المقدمة، ومعايشة التجارب العالمية، حيث تعد منطقة سيتي ووك مِن أكبر مناطق موسم جدة، وتحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة تلبي مختلف الرغبات بخياراتها المتنوعة، وتحظى بإقبال كبير من الزوار يومياً ، كما شملت الزيارة منطقة "لونا" بنادي اليخوت؛ التي تجذب الزوار بتذوق الأطباق العالمية بلمساتٍ سعودية.// انتهى //23:50ت م0255