القبة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة مساء الأربعاء بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.وتناول الجانبان خلال اللقاء مباحثات المسار الدستوري التي تعقد بالعاصمة المصرية، ومساعي الوصول إلى توافق حول تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.وأكد رئيس مجلس النواب الليبي خلال اللقاء دعمه للمسار الدستوري والتوافق الحاصل بين مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت.//انتهى//00:07ت م0002