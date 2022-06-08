باريس 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 9 يونيو 2022 م واسشددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، على وجوب امتثال إيران بالتزاماتها القانونية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر تبني الهيئة قراراً انتقدت فيه عدم تعاون طهران معها.ورحّبت وزارات خارجية الدول الأربع في بيان مشترك مساء الأربعاء، بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء "رداً على عدم تعاون إيران بشكل كاف" معها في ما يتعلق بـ"ضمانات جدية وعالقة" على صعيد أنشطتها النووية.//انتهى//00:21ت م0003