القاهرة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأطلقت مصر الليلة الماضية بنجاح القمر الصناعي الجديد "نايل سات 301" ، على متن الصاروخ "فالكون 9" من قاعدة «كاب كانفرال»، بولاية فلوريدا الأمريكية.وانفصل القمر الجديد عن الصاروخ فالكون واتجه إلى مداره حول الأرض تمهيدا لاستقبال أول إشارة منه.من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصرى حسين زين في تصريح له على هامش حفل الإطلاق ، أن القمر الجديد يغطي دول جنوب القارة الافريقية ومناطق كثيرة في دول حوض نهر النيل، مشيرًا إلى أنه يعمل أيضا على زيادة سرعات الإنترنت بمصر لكي تتوافق مع المعايير العالمية.يشار الى أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر "نايل سات 201" الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028، حيث يضم القمر الجديد 38 قناة قمرية، مقابل 26 في "نايل سات 201".// انتهى //02:05ت م0005