لندن 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسرحبت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية الليلة، بتبني مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرارٍ ينتقد إيران على عدم تعاونها الكافي مع الوكالة.وقالت الدول الرباعية، في بيانٍ نشر لها اليوم، أن التصويت بأغلبية كبيرة على القرار في مجلس المحافظين يمثل رسالةً واضحةً إلى إيران بأن عليها الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات، وتقديم توضيحاتٍ ذات مصداقية فنية حول قضايا الضمانات العالقة.ودعت الدول الرباعية إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأجل توضيح وتسوية هذه المسائل تمامًا ودونما أي تأخير.// انتهى //03:33ت م0006