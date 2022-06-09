المدينة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسوصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مساء أمس، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا، قادمة عبر صالة المبادرة في مطار جاكرتا الدولي، حيث كان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية إندونيسيا هذا العام 1443 هـ استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.// انتهى //04:10ت م0007