المدينة المنورة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع، ومراكز ينبع النخل والرايس.وبين المركز أن الحالة تبدا الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.// انتهى //06:17ت م0010