ينبع 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسرأس مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس، الاجتماع الثالث للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1444هـ، لمناقشة آلية الاستعداد، واستعراض خطط الأقسام المعنية حسب الجدول المعد، وذلك بحضور كامل أعضاء اللجنة .وأكد العطوي، في بداية الاجتماع على أهمية متابعة الخطة المزمنة لأعمال الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم، لتوفير البيئة التربوية المحفزة على التعليم والتعلم في الميدان التعليمي، منوهًا إلى أهمية توحيد الجهود، والتنسيق والتكامل بين الإدارات ذات العلاقة بما يحقق تكامل العمل بينها.وشدد مدير التعليم على متابعة أعمال التخطيط المستمرة لضمان جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي القادم من خلال تشكيل عدد من اللجان الفرعية لمتابعة سير العمل وتجويده، وضرورة عقد اللقاءات الدورية؛ لتحليل وعرض النتائج والخلوص بالبرامج التحسينية والتطويرية والمبادرات، مقدمًا شكره لجميع أعضاء اللجنة على جهودهم.// انتهى //06:54ت م0011