الأحساء 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة، أمس الأربعاء، مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فيصل بن مقعد ابن ربيعان.حضر اللقاء قائد لواء الملك عبدالله بن عبدالعزيز الآلي اللواء الركن عبدالله بن ناصر الدعجاني والعميد سلطان بن عايش المرزوقي والعقيد عثمان بن عبدالعزيز الركبان.// انتهى //06:54ت م0012