الطائف 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لقاءها الأول للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالمدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف بحضور أكثر من 600 مشرف تربوي ومشرفة .وأكد الدكتور الشريف خلال اللقاء على دور الإشراف التربوي الكبير في العملية التعليمية ، مبيناً أن المشرف التربوي يمثل إدارة التعليم عند زيارته للمدرسة في القدوة الحسنة وهو حلقة بين الادارة والوزارة وبين الادارة والمدارس ، من خلال قيامه بالمهام التي تساهم في تعزيز التعليم النوعي والوقوف جنباً إلى جنب مع المعلمين والمعلمات لتحقيق أهداف وزارة التعليم ، لكون أدوار المعلم والمعلمة في هذا الوقت تغيرت وأضيف لها ادوار أخرى أدت ولله الحمد إلى رفع مستوى المخرجات في التحصيل العلمي للطلبة .وبين الدكتور الشريف في كلمته أهمية النمو المهني والعلمي للمعلم والمعلمة في تخصصه ، وذلك بتزويد المعلم والمعلمة بالمستجدات التربوية ، والحرص على تجويد المخرج من الطلاب والطالبات ، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة بالمشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية التي تعد محكّاً رئيسياً لقياس مستوى التعليم في الميدان التربوي ، بالإضافة إلى البحث عن مستوى الطلبة أثناء الزيارات الميدانية ، ودعم العلاقة الإيجابية بين المعلم والمشرف والتربوي لتصب في الصورة المميزة لرسالة التعليم ، لتكون النتائج الإشرافية وفق المأمول ، كما أكد على أهمية تقديم التعليم النوعي المحقق لرؤية المملكة 2030 ، والاهتمام بالتعليم المدمج المواكب للتطور التعليمي الذي يحظى باهتمام واسع من معظم دول العالم في هذا الوقت ، بعد زوال جائحة كورونا باعتباره أحد أشكال التعليم.// انتهى //06:54ت م0013