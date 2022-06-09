ينبع 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساختتمت أمس بتعليم ينبع، مسابقة "سطور" لطلاب وطالبات الصفوف الأولية للعام الدراسي 1443هـ، والتي ينظمها مكتب تعليم شمال ينبع، بهدف رفع جودة الأداء والتحصيل الدراسي في القراءة والكتابة لطلاب وطالبات الصفوف الأولية، وإكسابهم القدرة على الطلاقة في القراءة الصحيحة، والتعرف على مواطن الضعف لدى الطلاب في القراءة والكتابة والفهم القرائي وعلاجها .وأوضحت مشرفة الصفوف الأولية بتعليم ينبع خلود خلاف، أن المسابقة اشتملت على عدد من المهارات المتنوعة: حيث تضمنت مسابقة الصف الأول، اختيار كلمة وقراءتها وكتابتها في جملة صحيحة، وفي مسابقة الصف الثاني، قراءة قصة وتلخيصها في مخطط كتابياً مع أسئلة الفهم القرائي، فيما تضمنت المسابقة للصف الثالث، قراءة قصة وتلخيصها في سطور مع تطبيق نماذج الفهم القرائي .وأبانت، أن المسابقة نُفذت على عدة مراحل، بدايةً من شرح آلية المسابقة وتدريب معلمات المدارس، وإقامة التصفيات على مستوى الفصل وعلى مستوى المدرسة، وصولاً إلى إعلان النتائج الختامية وتكريم الفائزين والبالغ عددهم 85 طالبًا وطالبة .// انتهى //06:57ت م0014