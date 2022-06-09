إسلام آباد 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء شهباز شريف الذي دعا مجدداً إلى ضرورة تبني إستراتيجية وطنية بإجماع جميع الأطراف للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.وأولت اهتمامها باستمرار توجه الحجاج الباكستانيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مع تسليط الضوء على مبادرة "طريق مكة" التي شملت باكستان هذا العام، والتي تساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات السفر وتوفير الوقت لدى وصولهم إلى مطاري جدة والمدنية المنورة.وواكبت صحف إسلام آباد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قمع حقوق الشعب الفلسطيني، مواصلة سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وسلطت الضوء في الشأن الدولي على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الأوكرانية، وما لها من تبعات سلبية على دول العالم، وخاصة الدول النامية التي تعاني أصلاً من الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا.// انتهى //07:06ت م0015