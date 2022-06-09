الطائف 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسنظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف حملة للتبرع بالدم بفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمحافظة الطائف يوم امس ، وتهدف حملة التبرع بالدم بالهيئة لمنسوبيها إلى تعميق روح العطاء والعمل التطوعي وتأكيداً لثقافة التبرع بالدم لتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المحتاجين وتشجيعاً للتبرع للحفاظ على الإمدادات الكافية وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب .// انتهى //07:20ت م0017