القدس المحتلة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية ثلاثة شبان من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة، واقتحمت مدينة نابلس وأصابت شابًا بالرصاص.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة واعتقلت ثلاثة شبان، بعد أن أغلقت جميع مداخل العيساوية.وفي ذات السياق اعتدت قوات الاحتلال على شاب مما أدى إلى نقله لمستشفى المقاصد في بلدة الطور.من جهة أخرى أفادت مصادر محلية في نابلس أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم منطقة المخفية في مدينة نابلس، ما أسفر عن اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب غرب المدينة واعتقلت الشاب أمير باسل الهندي.// انتهى //08:52ت م0019